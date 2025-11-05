阪神・藤川球児監督（４５）が４日、高知・安芸での秋季キャンプに合流し、いきなり「火の玉塾」を開いた。１０月３０日に日本シリーズを終え、ほとんど休みを取らずに超速始動。「指導しているということは、もう少しこうした方がいいということ」。同３１日のオーナー報告会で「右の速球派のリリーフ投手の台頭」を課題に挙げていたなか、有言実行した。ブルペンに足を運び、メスを入れたのが来季２年目を迎える最速１５７キ