オリックス・若月健矢捕手（３０）が４日、「国際ルール」の体感を心待ちにした。６日から侍ジャパンの強化合宿に参加する司令塔は、強化試合・韓国戦（１５、１６日・東京Ｄ）にて、バッテリー間のサイン交換時に採用されるピッチコムをイメージ。「２５年間くらい指でサインを出していたのが機械になるわけで、時代ですね。いきなり（間違えて）指でサインを出しているかも（笑）」と、最新機器の初体験を楽しみにした。ＮＰ