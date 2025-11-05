芸道50年を迎えた演歌歌手細川たかし（75）が、日刊スポーツなどスポーツ新聞の合同インタビューに応じた。50年を振り返り、変わったこと、変わらないこと、弟子のことなどを語った。【取材・構成＝川田和博】◇◇◇−芸道50年。今の心境は？細川何も変わってない。でも、弟子が増えたね。弟子が育つのも大変なことですけど、うれしいことです。3人とも頑張ってる。（杜）このみも頑張っている。彩青はまだ若