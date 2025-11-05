UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節、スラヴィア・プラハとアーセナルの試合が行われた。アタッカーに怪我人が続出したアーセナルは、メリーノをトップに据えて臨む。国内で無失点が続き、リーグ戦首位という状況はアーセナルだけでなくスラヴィア・プラハも同じであり、ともに堅守を誇るチーム同士の対戦となった。立ち上がりからロングスローでチャンスを作るアーセナル。スラヴィア・プラハもサイドからチャンスを