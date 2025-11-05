セルビアスーパーリーグ、FKラドニチュキ1923を率いるボスニア出身のムラデン・ジジョヴィッチ氏が心臓発作のため44歳で亡くなった。『Daily Mail』が伝えている。ジジョビッチ氏は3日に行われた敵地のムラドスト・ルチャニ戦で前半22分にベンチで倒れ、その後病院に運ばれたが死亡が確認。試合は一時中断されその後再開されたが、訃報を聞いた選手やスタッフらはピッチで泣き崩れ、試合は中止となった。ラドニチュキ1923のDFメフ