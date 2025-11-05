全日本柔道連盟は4日、グランドスラム（GS）東京大会（12月6〜7日、東京体育館）に出場する日本代表選手を発表した。各階級4人ずつ、男女計56人が選出。今年6月の世界選手権に出場した各階級の代表選手や今月1〜2日の講道館杯で優勝した選手は規定通りそのまま選出された。今年の世界選手権で優勝した日本勢は、男子60キロ級の永山竜樹（29＝パーク24）、66キロ級の武岡毅（26＝パーク24）、90キロ級の村尾三四郎（25＝JESエレ