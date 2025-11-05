日本代表は11月14日に豊田スタジアムでガーナ代表と、18日には国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦う。10月シリーズでは、複数のコアメンバーを欠きながらも、パラグアイに２−２で引き分けた後、ブラジルに３−２で歴史的逆転勝利を飾った森保ジャパンは、今シリーズでどんなメンバーで臨むのか。森保一監督は先日、16日に天皇杯の準決勝を戦うFC町田ゼルビア、FC東京、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島の４クラ