ボクシングのWBA世界スーパーライト級1位・平岡アンディ（29＝大橋）の世界初挑戦が延期されることが4日、決まった。今月14日に米国で開催予定も同興行メインイベントでユーチューバー兼プロボクサーのジェイク・ポールとエキシビション戦を行う予定だった世界3階級制覇王者ジャーボンテイ・デービス（ともに米国）が元恋人へのDV、誘拐、監禁などで訴訟を起こされたことを受け、主催する「MostValuableプロモーションズ」（MV