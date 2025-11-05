大相撲九州場所（9日初日、福岡国際センター）の新弟子検査が4日、福岡市内で行われ、日体大出身の元学生横綱で幕下最下位格付け出し資格を持つモンゴル出身のトワードルジ・ブフチョローン（24＝春日野部屋）ら受検者3人全員が身長1メートル67以上、体重67キロ以上の体格基準を満たした。内臓検査の結果を待ち、初日に合格者が発表される。筋肉質の均整の取れた体が目を引いたブフチョローンは1メートル80、125キロでパスし「