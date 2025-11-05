ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」は4日、2日目が終了。きょう5日の3日目、注目レースは11Rだ。機力十分の浜野谷に1号艇が回ってきた。バシッと鋭発を決めて先マイ逃げだ。攻撃側のスタート基準は菊地。丸野は菊地に合わせて先に握りたい。船岡はまずはピット離れに集中。太田は機力劣勢で、守田はコースが遠い。＜1＞浜野谷憲吾後半はチルトマイナスで行ったけど、ターンで負荷がカカり過ぎている音がし