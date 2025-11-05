6月の誘導員早期追い抜き失格で、久々の実戦だった一丸尚伍。初日4Rは突っ張り先行から悠々と押し切った。「緊張しました。感覚をつかむ、取り戻すために早めから踏み出した。今回は3日間、誘導を追い抜かず走るのが目標です」と苦笑いしながら振り返った。前期はS級でも奮闘していた実力者。不安を一掃して準決でも地力を示す。【5R】一丸がハイピッチで駆けると加倉正義の闘魂差しも。（1）（6）から（2）（4）（5）。