4日夜、JR高山線の普通列車が、岐阜県美濃加茂市の駅を約140mオーバーランするトラブルがありました。 JR東海によりますと、4日午後10時過ぎ、高山線の上り線の普通列車が、停車する予定だった美濃加茂市の古井駅を通過し、ホームから約140m先で停まったということです。 列車はそのまま運転を続けましたが、次の美濃太田駅に11分遅れて到着しました。 古井駅では1人が乗車する予定でしたが、JR東