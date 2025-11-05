4日夜、岐阜県美濃加茂市のJR高山線・古井駅で列車がホームから約140メートルオーバーランして停車しました。運転士が「通過列車」と勘違いしていたことが原因だということです。 【写真を見る】ＪＲ高山線の普通列車が約140ｍオーバーラン男性運転士が「通過列車と勘違い」したことが原因4日夜午後10時すぎ岐阜・美濃加茂市のJR古井駅で JR東海によりますと、4日午後10時8分ごろ、JR