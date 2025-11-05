「ＭＵＳＩＣＥＸＰＯＬＩＶＥ２０２５」が３日、東京ドームで開催され、男性５人組・ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲ、男性７人組・ＥＮＨＹＰＥＮらが出演した。総勢１２組のうち４組がＫ−ＰＯＰ勢で、圧巻のパフォーマンスで会場を揺らした。ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲは、「ＢｅａｕｔｉｆｕｌＳｔｒａｎｇｅｒｓ」を含む全６曲を披露。ＴＡＥＨＹＵＮ（２３）は「東京ドームで皆さんにお会