兵庫県加古川市の国道で14台の車が絡む事故があり、78歳の男性が死亡、子どもを含む17人がけがをしました。きのう午後4時半ごろ、加古川市の国道250号で車あわせて14台が絡む事故がありました。警察などによりますと、このうち普通乗用車を運転していた岡本年明さん（78）の死亡が現場で確認され、助手席に乗っていた70代の男性も意識のある状態で病院に運ばれました。このほか2歳から6歳の子ども4人を含むあわせて16人が軽傷だと