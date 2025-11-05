日本維新の会の藤田共同代表は、公設秘書が代表を務める会社にビラの印刷などの名目で公金を支出していたとする一部報道について、法的には問題ないが今後、秘書の会社への発注はとりやめると明らかにしました。この疑惑は、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」日曜版が、藤田氏側が2017年から24年まで公設第1秘書が経営する会社に「ビラデザイン」などの名目であわせておよそ2000万円分を発注していたと報じたものです。このうち9割以