Mr.Childrenの「innocent world」が、5日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】94年発売、Mr.Children「innocent world」MV週間再生数は61.7万回（616,911回）を記録。累積再生数は1億24.8万回（100,247,892回）となり、自身通算3作目の累積再生数1億回突破作品となった。Mr.Childrenの累積再生数1億回突破ほか作品は「HANABI」、「名もなき詩」（達成順）。本作は、1