K―POP女性5人組「KiiiKiii（キキ）」がスポーツ紙合同インタビューに応じた。今年2月にデビューし、グループ名は韓国語で「笑い声」を意味する。プレデビュー曲「IDOME」はTikTokの総再生回数が3000万回を超えるなど話題になった。デビューから約8カ月。今月3日に行われた音楽イベントで東京ドームのステージに立った。SUI（19）は「全てのアーティストの夢の東京ドームでライブができて本当に光栄！」と目を輝かせた。