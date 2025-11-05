ポルノグラフィティの「サウダージ」が、5日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【動画】2000年発売、ポルノグラフィティ「サウダージ」MV週間再生数は147.2万回（1,472,426回）を記録。累積再生数は2億88.4万回（200,884,228回）となり、自身初の累積再生数2億回突破作品となった。本作は、2000年9月13日にCDシングルとしてリリース。登場2週目となる「オリコン週間シング