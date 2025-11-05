中西保志の「最後の雨」が、5日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】中西保志、代表曲「最後の雨2025」MV公開週間再生数は64.0万回（640,025回）を記録。累積再生数は1億15.9万回（100,158,748回）となり、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。本作は1992年8月にCDシングル「最後の雨／君が微笑むなら」の収録曲としてリリース。初登場から1年2ヶ月後に最高位1