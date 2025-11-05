BE:FIRSTのベストアルバム『BE:ST』（ベスト）が、5日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で自身通算2作目の1位を獲得した。初週DL数は0.7万DL（6,589DL）。【動画】ジャクソン5をリメイクカバーした「I Want You Back」【※1】BE:FIRSTの「週間デジタルアルバムランキング」1位獲得作品は『2:BE』、『BE:ST』となる。本作は、デビュー4周年を記念したBE:FIRST初のベストアルバム。ジャクソン5のデビュー曲