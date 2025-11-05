Travis Japanの新曲「Disco Baby」が、5日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、初週DL数3.2万DL（31,634DL）で初登場1位を獲得。2025年5月12日付での「Would You Like One?」に続き、自身通算9作目のデジタルシングル1位となった。【動画】約30人のダンサーと“TJ的プロムパーティー”…Travis Japan、新曲「Disco Baby」MV公開本作は12月3日に発売される3rdアルバム『’s travelers』（ス