韓国の5人組ガールズグループ「KiiiKiii（キキ）」が、このほど日刊スポーツなどの取材に応じた。韓国の大手芸能事務所「STARSHIP」に所属する、IVE以来4年ぶりとなる新人グループ。韓国の音楽アワードで新人賞4冠を達成するなど、早くも注目を浴びる5人が、これまでの活動や日本での野望について語った。2月に配信したプレデビュー曲「I DO ME」がYouTubeを中心に話題に。デビューしてわずか8カ月で「ASEA 2025」「ソウル歌謡大賞