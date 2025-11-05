３月にデビューしたＫ―ＰＯＰガールズグループ「ＫｉｉｉＫｉｉｉ」（キキ）がこのほど、スポーツ報知などの取材に応じた。日本の新聞媒体初インタビューとなった５人は初々しい表情。期待の新人として注目を浴びているが、リーダーのＪＩＹＵ（ジユ、１９）は「日本のＴｉｉｉＫｉｉｉ（ティキ、ファンネーム）の皆さんにお見せしたい姿がたくさんあります。永遠に一緒にいようね」とメッセージ。日本でトライしたいことを尋