[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節](シノー・ティップ・アレナ)※26:45開始<出場メンバー>[スラビア・プラハ]先発GK 35 J. MarkovičDF 2 Š. ChaloupekDF 4 ダビド・ジマDF 27 T. VlčekMF 10 C. ZafeirisMF 12 Y. MbodjiMF 16 D. MosesMF 23 ミハル サディーレクFW 11 Y. SanyangFW 17 L. ProvodFW 25 T. Chorý控えGK 36 J. StaněkGK 40 A. RezekDF 8 橋岡大樹DF 18 ヤン・ボリルDF 44 J. Kolís
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 伊沢拓司 クイズ番組でボコボコ
- 2. 小野田大臣への学歴煽り 大炎上
- 3. 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕
- 4. 河野氏 値下げ必要ないで大荒れ
- 5. 緊急事態 さんま御殿で途中退席
- 6. 大谷の行動に「やめなさい」反響
- 7. 小野田氏 外国人の風評被害懸念
- 8. 国分が恐怖か 日テレ会見に唖然
- 9. ミセス若井 NiziU・NINAと熱愛か
- 10. 藤田氏 赤旗記者の名刺をSNS投稿
- 1. 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕
- 2. 小野田氏 外国人の風評被害懸念
- 3. 藤田氏 赤旗記者の名刺をSNS投稿
- 4. ヒグマと死闘「恐怖なかった」
- 5. 住宅で男性死亡 死因は心臓破裂
- 6. 岩屋氏 国旗損壊罪「反対した」
- 7. 選手から退職相談 モームリ釈明
- 8. 赤ちゃん死亡 私は死ねなかった
- 9. 警視庁「モペット」取り締まり
- 10. 「100円ローソン」閉店ラッシュ
- 1. 小野田大臣への学歴煽り 大炎上
- 2. 河野氏 値下げ必要ないで大荒れ
- 3. 生活費がない PayPay利用停止に
- 4. 高市首相のロックな神対応に絶賛
- 5. ツキノワグマ食べた 注目集める
- 6. 旧統一教会トップを一時釈放
- 7. ハマっていて動けない 兄が死亡
- 8. 日朝会談打診 北側から返事なし
- 9. 旭日大綬章に竹中平蔵氏らを選出
- 10. 謝罪拒否のパワハラ町議に非難
- 1. 中国人「日本はおかしい場所」
- 2. トリウム溶融塩炉 世界唯一の炉
- 3. ミス・コリア出身の美女に何が
- 4. 中国「三峡ダム」5年間で5周年
- 5. 中国が公開したデータに世界1位
- 6. 米女優が巨大な胸披露 物議醸す
- 7. ベルギー首都 ドローン飛行か
- 8. ホーム沈下 高低差でけが人も
- 9. 中国製の自動車 買い手に変化
- 10. 露軍と激戦 ウ軍戦力を増強へ
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 身内の手伝いで月2万円 税務署へ
- 3. 扶養認定の収入要件緩和 得は誰?
- 4. 60代夫婦 40歳息子のLINEに衝撃
- 5. サイゼ 国内で絶好調が続く理由
- 6. 松本人志が生配信でまさかの言葉
- 7. Amazon ラジコンカーが特価に
- 8. 1円でiPhoneを入手する裏技 解説
- 9. 5万円→12万円 IKEA商品が転売に
- 10. NTT 自動運転の新会社設立へ
- 1. ジブリなど AIの学習拒否を要望
- 2. home5G余ったSIM 活用方法を紹介
- 3. フルメタルG-SHOCK 3モデル発売
- 4. Amazonセール最終日 売れ筋は?
- 5. NTTドコモ 第2四半期決算を分析
- 6. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 7. 節約に便利な「PLUG Wishlist」
- 8. 「夫は鈍感」不倫した女性の末路
- 9. セブン色のモビリティがすごい
- 10. DxO 画像処理ソフトウェアを発売
- 1. 大谷の行動に「やめなさい」反響
- 2. 由伸が結婚間近? 思わぬ追い風
- 3. ダルビッシュ 2026年「全休」へ
- 4. 由伸と熱愛報道の美女 恋人遍歴
- 5. カブス今永FAへ MLB公式など報道
- 6. 由伸 サイ・ヤング賞最終候補に
- 7. ド軍キケ証言 衝突プレーの真実
- 8. サッカー部いじめ報道に お詫び
- 9. 阪神・デュプランティエが離日
- 10. 真美子さん「確固たる庶民感覚」
- 1. 伊沢拓司 クイズ番組でボコボコ
- 2. 緊急事態 さんま御殿で途中退席
- 3. 国分が恐怖か 日テレ会見に唖然
- 4. ミセス若井 NiziU・NINAと熱愛か
- 5. 高市氏は「現地妻」発言を謝罪
- 6. 13歳差夫婦YouTuber 活動休止へ
- 7. 「目に力がない」壇蜜に心配の声
- 8. 菊池風磨 深刻なファン離れ問題
- 9. 「バスタオルを1週間使う」悲鳴
- 10. 織田 現場で厳命した趣里シフト
- 1. 妻が妊娠 探偵事務所に調査依頼
- 2. 「女の怖さ」感じる女性の言動
- 3. 放っておくと大変 女性に多い病
- 4. niko and... ブルーの秋冬コーデ
- 5. タートルトップスの上手な飾り方
- 6. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
- 7. ブルガリの象徴 再び進化へ
- 8. 元カノに未練が...夫にブチ切れ
- 9. +1で高見え ハニーズのスカート
- 10. 美容好き女子の間で話題のコラボ