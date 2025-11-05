[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節](シノー・ティップ・アレナ)※26:45開始<出場メンバー>[スラビア・プラハ]先発GK 35 J. MarkovičDF 2 Š. ChaloupekDF 4 ダビド・ジマDF 27 T. VlčekMF 10 C. ZafeirisMF 12 Y. MbodjiMF 16 D. MosesMF 23 ミハル サディーレクFW 11 Y. SanyangFW 17 L. ProvodFW 25 T. Chorý控えGK 36 J. StaněkGK 40 A. RezekDF 8 橋岡大樹DF 18 ヤン・ボリルDF 44 J. Kolís