きょうもユーロドルは下値模索が続いており、ついに節目の１．１５ドルを割り込んできた。ユーロ自体の動意はなく、専らＦＲＢの利下げ期待の後退を材料にしたドル高がユーロドルを押し下げている。ＥＣＢはすでに利下げサイクルを終了しており、当面は据え置きが予想されている。短期金融市場では来年一杯まで据え置きとの見方も出ているようだ。一方、ユーロ円は円高の動きから売りが強まっており１７