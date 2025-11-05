11月4日にポートランド・トレイルブレイザーズと対戦したロサンゼルス・レイカーズは115‐123で勝利をおさめた。レブロン・ジェームズ、ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーヴスの”BIG3”が欠場する中でチームを勝利に導いたのはディアンドレ・エイトン、ニック・スミス・ジュニア、そして八村塁だ。この試合で八村は38分に出場してFG%が67％の28得点で大爆発。今季チームの課題とみられていた守備面でも4リバウンド、1スティー