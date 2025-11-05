ベッセント財務長官は、トランプ大統領が国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づき中国などに関税を課したのは大統領権限の範囲内だと述べた。 長官は米ＣＮＢＣの番組で「経済学には転換点という概念がある。緊急事態に至る点というものがあると思う」と述べた。レアアース鉱物の流通など重要な貿易問題で中国を交渉のテーブルに着かせるためにトランプ大統領がＩＥＥＰＡを使ったのは正当だと主張した。