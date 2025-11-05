5日未明、金沢市の住宅密集地で火事があり、住宅1棟が焼けましたが、けが人はいないということです。5日午前0時10分ごろ、金沢市寺町3丁目の住宅で、この家に住む女性から「家が火事です」と消防に通報がありました。この火事で少なくとも住宅1棟が焼け、午前1時半現在も消火活動が続いています。これまでにけがをした人はいないということです。現場は十一屋小学校から北西におよそ600メートルの住宅や寺院が密集する地域です。付