メンズライクなアイテムで秋冬のおしゃれを楽しみたいってコ、集合！今回は、中川紅葉とともに、ダボッと感がメンズ心にささる「赤スエット」の着回しコーデを4つご紹介します。差し色として優秀な赤を使いこなして、コーデのしゃれ感をアップさせちゃおう♡Item 着回すアイテムはこちら♡赤スエットメンズライクなアイテムは、男のコがシェア感を連想できる大きめサイズを選ぶのが◎。お目立ちな赤色は最旬なコーデの差