「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）ワールドシリーズで球団初の２連覇を達成したドジャースの優勝パレードが、ロサンゼルス市内で行われ、大谷翔平投手（３１）や山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）らがバスに乗り、沿道を埋めたファンの熱い声援に応えた。この日が２４歳の誕生日だった佐々木は、ロハスの粋な計らいで大観衆から祝福を受けた。優勝報告会でマイクを握ったロハスが「今日、誕生