きょうの市場は全体的にリスク回避の巻き戻しの動きが広がる中、ドル円も利益確定売りに押されており、１５３円台半ばまで下落している。ドル円は、高市首相が自民党総裁に選出された時点から約７円上昇しているが、首相が円安への対応に消極的と思われることを踏まえると、ドル円はさらなる上昇余地があり、高市トレードはまだ続く可能性があるとの指摘も出ている。 高市首相は来夏までに成長戦略をまとめると述べて