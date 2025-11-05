「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）ワールドシリーズで球団初の２連覇を達成したドジャースの優勝パレードが、ロサンゼルス市内で行われ、大谷翔平投手（３１）や山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）らがバスに乗り、沿道を埋めたファンの熱い声援に応えた。大谷は妻の真美子さん（２８）を伴って参加。パレード後に本拠地ドジャースタジアムで行われた優勝報告会では、「来年次の優勝リングを取りに