【青の王朝DodgerBlueDynasty（2）】PS全17試合で1番に座り、8本塁打、14打点と頂点へけん引した大谷は「気遣いの男」としても名をはせた。10月9日に本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦。ファウルボールが三塁側カメラマン席へ飛び込み、ドジャースやNFLラムズの球団カメラマンを務めるキャリー・ジョルダーノさんの右腕を直撃した。幸い大事には至らなかったが、ジョルダーノさんは「翔平が“大丈夫？”