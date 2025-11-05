ボートレース若松の「ミッドナイトボートレースＢＯＡＴＢｏｙカップ」は４日、準優勝戦が行われた。現行エンジンは今節を含め３節で終了とあって上位機からどんどん出てくる。今節も塚越海斗、田中駿兵、西村秀樹と多くの選手が評判になったが、中でも一番の高評価が上條嘉嗣（３５＝大阪）だった。その評判を裏付けるように準優１０Ｒではトップスタートでイン先マイした深川真二を２コースからあっさり差し切って１着ゴー