ボートレース蒲郡の「第５５回蒲郡大賞典」は４日、予選２日目が行われた。池永太（４０＝福岡）８Ｒ、５コースからまくり差し快勝。「様子を見ながらのスタートだったけど。最後は全速で行けた」とコンマ０５の快ショットからの快勝劇を満足そうに振り返った。絶好枠の１２Ｒも難なく逃げて連勝ゴール。４戦３勝の活躍で予選後半戦に突入する。２連率５５％を誇る５４号機には前検日から「いいエンジンだと思う」と好感触を