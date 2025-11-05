台風25号により、フィリピン各地で甚大な被害が出ています。これまでに少なくとも40人が亡くなったほか、救助作業にあたっていたヘリコプターが墜落し、乗組員6人が死亡しました。3日、フィリピンに上陸した台風25号は各地で洪水などを引き起こしていて、家屋や車が流されるなどの被害が出ています。ロイター通信は、中部セブ州の当局者の話として、国内で少なくとも40人が亡くなったと報じました。また、フィリピン空軍は4日、救