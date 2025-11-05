ボートレース住之江の「第８回ａｕじぶん銀行」は４日、予選最終日となる４日目が行われた。渋谷明憲（３９＝大阪）は８Ｒ、２コースから手堅く差して２着。６走２勝２着２本３着２本のオール３連対と快走し予選を３位で突破した。「整備士さんのおかげで日に日に良くなった。初めの頃を思えばだいぶ良くなってます。ターン回りがいいしスリット辺りもいい人と引けを取らないくらいはある。エンジンの数字以上はあると思います