ボートレース大村の「ＢＴＳオラレ志布志開設１６周年記念」は４日、２日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が決まった。渡辺雄一郎（３９＝大阪）は２日目、１Ｒから登場し４コースカドから差して白星を手に入れると続く７Ｒは３コースからまくりを決めて１着。予選４戦３勝として首位通過を決めた。２９号機の感触については「回り足や出足がいいですね。もちろん伸びも悪くないですよ」とニッコリ。「新燃料が初め