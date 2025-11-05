【プノンペン共同】カンボジア捜査当局は4日、南東部バベットで日本人とみられる13人を含む50人超を拘束した。特殊詐欺に関与した疑いがある。カンボジア捜査関係者への取材で分かった。東南アジアでは特殊詐欺に絡んで日本人がホテルなどに潜伏し、犯罪行為を繰り返すケースが相次いでいる。在カンボジア日本大使館は「事実関係を確認中」とコメントした。捜査当局は、詐欺拠点とみられる建物を捜索し50人超を発見した。バ