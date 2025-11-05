鷲尾伶菜が11月19日（水）にリリースするミニアルバム『freivor』から、三部作の第二弾「MIDDLE NOTE feat. KAZ」が11月7日（金）に先行配信されることが決定した。本作は、香水の“ミドルノート”（＝肌にのせてから30分〜2時間ほどで漂う香り）をモチーフに、恋愛に訪れる倦怠期を繊細に重ね合わせた楽曲。プロデュースを手掛けたのは、現代女性のリアルな恋愛観を等身大の言葉で描く福岡出身のシンガーソングライター・浜野はる