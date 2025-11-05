【シカゴ共同】米大リーグ、カブスの今永昇太投手がフリーエージェント（FA）になると4日、メジャー公式サイトなどが伝えた。移籍2年目が終了した今オフ、球団は3年の契約延長、今永側は単年契約の選択権があったが、どちらも行使しなかったという。FA選手に対しては、今季の所属球団が規定額で1年契約を結べる「クオリファイング・オファー」の提示期限がある。今永は1年目の昨季15勝を挙げたが、今季は故障離脱もあって9勝