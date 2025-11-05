ドジャースの優勝パレード、セレモニーが３日（日本時間４日）、ロサンゼルスで行われ、ワールドシリーズ（ＷＳ）でＭＶＰを獲得した山本由伸投手（２７）が第６戦前に語った“名言”を引用したスピーチで大喝采を浴びた。＊＊＊さすがはワールドシリーズＭＶＰだ。山本は大谷にも負けず劣らずの声援を浴びた。「ＭＶＰ、ＭＶＰ！」のコールが沿道を埋めたファンから巻き起こる。ドジャースタジアムのセレモニーでは、壇上