ドジャースの優勝パレード、セレモニーが３日（日本時間４日）、ロサンゼルスで行われ、ワールドシリーズ（ＷＳ）でＭＶＰを獲得した山本由伸投手（２７）が第６戦前に語った“名言”を引用したスピーチで大喝采を浴びた。この日が誕生日だった佐々木朗希投手（２４）は、壇上で同僚にサプライズで“祝福”を受けるなど、本拠を埋めたファンと歓喜の時間を共有した。まさかの形で同僚から祝福を受け、朗希は思わずたじろいだ。