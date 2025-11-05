ＥＣＢ理事のストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁の講演が伝わり、「金融緩和策が金融環境の改善に大きく寄与した一方、ユーロ圏の成長見通しには複数の下方リスクが存在する」と述べた。通商政策を巡る不確実性、国際的な地政学的緊張の長期化、さらにフランスの政治的不透明感を挙げた。 総裁はまた、「ユーロ圏が完全な金融同盟である一方、経済同盟としては不完全で、主要市場が分断されているという構造的な