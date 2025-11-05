俳優の木村拓哉（52）が眼鏡ブランド「OWNDAYS」のグローバルアンバサダーに就任した。5日から新CMが放映され、新作シリーズの黒縁眼鏡や遠近両用眼鏡などをPRする。実際に眼鏡を着用し「軽くてストレスが少ない」と驚き。普段から「アイウエア」を愛用しているといい「OWNDAYSのアイウエアはレンズをかけたままでも相手に失礼にならず、むしろカジュアルな気持ちにさせてくれる」と太鼓判を押した。