ボートレース徳山の「中日スポーツ杯争奪戦」が４日に開幕した。宮下元胤（４２＝愛知）は２０２６年前期適用勝率６・３７で２０２２年後期以来７期ぶりのＡ１復帰を決めた。「前田兄弟にリングの替え方を教えてもらったおかげ」とニッコリ。同じ愛知支部で売り出し中の後輩・前田３兄弟（篤哉、翔、滉）が得意とするリング交換によるエンジン出しを習得して勝率を上げた。「替えた直後はトルクがくる。節間で１０本替えたりし