俳優の木村拓哉（５２）が、めがねの開発や販売を行う「ＯＷＮＤＡＹＳ」（オンデーズ）のグローバルアンバサダーに起用され、出演する新ＣＭが５日から全国放映される。日本と台湾のグローバルアンバサダーに起用された木村は「進化する大人」をテーマにしたＣＭに出演。黒縁めがねを着用し、スタイリッシュな表情で魅了している。遠近両用めがねの掛け心地には「おんぶにだっこのように頼れるアイテム」と太鼓判を押した。年