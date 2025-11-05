歌手で俳優の木村拓哉が、メガネ・サングラスブランド『OWNDAY（オンデーズ）』のグローバルアンバサダーに起用された。5日から放送される「進化する大人」をテーマにした新CM「クロコダイル」篇、「黒い涙」篇に出演。日常に溶け込みながらも確かな進化を遂げるメガネの“普遍性”と“革新性”を表現している。【動画】鋭い視線で…！しぶかっこいい姿披露の木村拓哉「クロコダイル」篇では、木村と”クロコダイル”をモチー