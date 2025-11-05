4日午後、兵庫県加古川市で14台の車が絡む事故があり、78歳の男性が死亡、子どもを含む18人がケガをしました。事故があったのは、兵庫県加古川市の片側3車線の国道で4日午後4時半ごろ、「トラックに車が突っ込んだ」と事故の当事者から警察に通報がありました。警察と消防によりますと、後方から走って来た乗用車が信号待ちをしていたトラックなどに次々と衝突。あわせて14台が絡む多重事故となり、乗用車を運転していた無職の岡本